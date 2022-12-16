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Giriş Tarihi: 16.12.2022 23:20

Polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık verdiler: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına, hafif ticari araçtan tüfekle ateş ederek karşılık veren ve sonrasında yaşanan çatışmanın ardından kaçan şüpheliler, takip sırasında kaza yaptı. Hafif ticari araçtaki şüphelilerden Sefa G. başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, O.B. ve M.S. ise yaralandı.

DHA
Polisin ’dur’ ihtarına ateşle karşılık verdiler: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Kadirli- Andırın Karayolu Tapu Tepesi mevkisinde meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekibi, şüphe üzerine 31 KNG 11 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu hafif ticari araçtan, tüfekle ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışma sırasında hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç, takip sırasında polis aracına çarparak kaza yaptı. Durdurulan aracın arka koltuğunda oturan Sefa G. başından, O.B. ile M.S. ise bacak ve kalçalarından vurularak yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan şüphelilerden Sefa G., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
Olayın ardından hafif ticari araçta inceleme yapan polis ekipleri, araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık verdiler: 1 ölü, 2 yaralı
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