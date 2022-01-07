Polisin ikna çalışması sonucu terörist teslim oldu

Silopi İlçesi'ndeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi Müdürlükleri'nin koordinesinde yapılan ikna faaliyetleri sonucu terör örgütünden kaçan PKK'lı M.D. dün saat 17.40 sıralarında Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü üyesi M.D., teşhis, ifade ile diğer iş ve işlemler için Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. M.D., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.