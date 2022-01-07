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Giriş Tarihi: 7.1.2022 11:41 Son Güncelleme: 7.1.2022 11:51

Polisin ikna çalışması sonucu terörist teslim oldu

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Polisin ikna çalışması sonucu terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonlar devam ederken, örgütten kopuşlarda sürüyor. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu bir terörist, Şırnak'ın sınırında bulunan Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

Silopi İlçesi'ndeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi Müdürlükleri'nin koordinesinde yapılan ikna faaliyetleri sonucu terör örgütünden kaçan PKK'lı M.D. dün saat 17.40 sıralarında Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü üyesi M.D., teşhis, ifade ile diğer iş ve işlemler için Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. M.D., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

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Polisin ikna çalışması sonucu terörist teslim oldu
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