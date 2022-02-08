Polisin iknası ile teslim oldu "Teslim olduğum için çok mutluyum" dedi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla aile ve birey görüşmeleri devam ediyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 1992 yılında katılan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan O.D., ikna edilerek teslim olması sağlandı.

"ORADAKİ YAŞAM ZOR, HER GÜN ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ"

Emniyet Müdürlüğü'nde kardeşiyle buluşan O.D., "Örgütün bana verdiği ideolojik propagandasına kanarak dağa gittim. Oradaki yaşam zor. Her gün ölümle karşı karşıya kalıyoruz orada. Kaç sefer teslim olmaya niyetim olsa da oradaki örgüt mensupları, bize 'sakın gitmeyin, Türkiye Cumhuriyeti sizi yakalar, işkence yapar, cezaevine koyar, ömür boyu cezaevinde kalırsınız' dedi. Onlara inanmadım. Ben Mersin'deki emniyet personellerinin çabalarıyla onların verdiği güvenle bende onlara güvenerek geldim buraya. Bütün söylenilen işkence falan yaşanmadı. Bana ailesel bir yaklaşım sergilediler. Gayet mutluyum ve herkese çok teşekkür ediyorum. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Diyarbakır annelerine de buradan selam gönderiyorum. Oradaki mücadelelerine destek veriyorum. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Benim yaşadığım mutluluğu onlarda yaşasınlar" dedi.