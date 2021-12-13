Polisin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen hırsız yakayı ele verdi

Olay ilçenin Güney mahallesinde bulunan 9 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri sabah binanın paratonerinin çalındığını fark edince polis ekiplerine haber verdi.

Binaya gelen polis ekipleri hırsızlık olayına karışan iki kişinin kimliğini belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis ekiplerinin binada inceleme yaptığı sırada binaya gelen bir kişiden şüphelenmesi üzerine şahsın kimlik sorgusunu yaptı. Sorgulanan şahısın yapılan üst aramasında pense, tornavida ve anahtar takımının bulundu. Kamera görüntüleri ile karşılattırma yapan polis ekipleri binada gece hırsızlık olayına karışan Abdulkadir K. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan hırsızlık zanlısı emniyetteki ifadesinde binada gece saatlerinde Paratoneri söküp çaldığını ve binada bulunan diğer bakır kabloları çalmak için ikinci kez geldiğini kabul ettiği belirtildi.

Emniyetteki ifadesi tamamlanan hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edilirken polis kimliği belirlenen ve firar olan diğer hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Binanın Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.