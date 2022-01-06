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Giriş Tarihi: 6.1.2022 21:58

Polisin memurunun vurduğu genç öldü, polis tutuklandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Polisin memurunun vurduğu genç öldü, polis tutuklandı

Konya’nın Kulu ilçesinde yılbaşı gecesi polis ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve gözaltına alınırken polis memuru D.Y.’nin tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak ağır yaralanan Beytullah Gölcük (22) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan polis memuru ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, yılbaşı gecesi ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesinde yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kamyonet 'dur ihtarında' bulundu. Polisin ihtarına uymayan şüpheliler, bazı araçlara da zarar vererek kaçmaya başladı. Ekipler şüphelileri durdurmak için uyarı ateşinde bulundu. Sürücü kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyoneti ile şarampole indi.

Polis memuru D.Y. Beytullah Gölcük'e gözaltı işlemi yaptığı sırada elinde bulunan tabanca ateş aldı. Gölcük'ün ense kısmından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Beytullah Gölcük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Jandarma tarafından gözaltına alınan polis memuru D.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


'SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR'


Kulu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Konu ile ilgili olarak Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Kulu İlçe Jandarma komutanlığınca tahkikat titizlik ile yürütülmekte olup olaya müdahale eden kamu personelinin silahlarına el konulmuş, talihsiz olay ile ilgili olarak bir polis memuru gözaltına alınmış, polis memuru Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Soruşturma halen devam etmektedir. Olayın tüm detayları Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle değerlendirilmekte hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde soruşturma devam etmektedir" denildi.

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Polisin memurunun vurduğu genç öldü, polis tutuklandı
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