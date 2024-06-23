Polisin uyarısı faciayı önledi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 12-23 Haziran tarihleri arasında uygulamalar yapıldı. Edinilen bilgilere göre, 21 Haziran günü saat 15.30'da Kütahya istikametine gitmek üzere yola çıkan otobüsteki sürücü ve yolculara polis ekiplerince gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış yapan otobüsün Kütahya'da kaza yapması sonucu 3 yolcu yaralandı.Kaza yapan otobüsteki yolcular, Eskişehir otogarından çıktığı esnada trafik polislerinin emniyet kemeri konusunda bilgilendirme yaptığını, bilgilendirme sonrasında tüm yolcuların emniyet kemeri taktığını ve kaza yerine kadar da kemerlerini çıkarmadıklarını belirtti. Yolcular Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilgilendirme yapan trafik polislerine de teşekkür ettiler.