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Giriş Tarihi: 22.7.2022 11:24

Polisin yakaladığı hırsızları kaçırmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Avcılar’da bir evden hırsızlık olayında yakalanan iki hırsız Küçükçekmece Adliyesi Otoparkında polis eşliğinde götürülürken 3 kişi tarafından polislerin elinden kaçırılmak istendi. Çıkan arbedede hırsızlık suçundan 9 yıl kesilmiş cezası olan Hüseyin U. yaralandı. Cinayet Büro Ekipleri konuyla ilgili kaçırma girişiminde bulunan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polisin yakaladığı hırsızları kaçırmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı

Avcılar'da geçtiğimiz Salı günü gece saatlerinde bir eve giren iki hırsız polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin U.'nun 79 kaydı olduğu ve 9 yıl 2 ay kesilmiş cezası bulunduğu öğrenildi. 66 adet kaydı olan Oğuzhan T. ile birlikte Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheliler. Polis ekipleriyle adliye otoparkında ilerlerken, yanlarına gelen 3 kişi 2 hırsızı polisin elinden kaçırmak istedi.

Çıkan arbedede Hüseyin U. hafifi şekilde yaralanırken, polis kaçırma girişimi ile ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Polisin yakaladığı hırsızları kaçırmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı
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