Polisin yakaladığı hırsızları kaçırmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı

Avcılar'da geçtiğimiz Salı günü gece saatlerinde bir eve giren iki hırsız polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin U.'nun 79 kaydı olduğu ve 9 yıl 2 ay kesilmiş cezası bulunduğu öğrenildi. 66 adet kaydı olan Oğuzhan T. ile birlikte Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheliler. Polis ekipleriyle adliye otoparkında ilerlerken, yanlarına gelen 3 kişi 2 hırsızı polisin elinden kaçırmak istedi.
Çıkan arbedede Hüseyin U. hafifi şekilde yaralanırken, polis kaçırma girişimi ile ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.