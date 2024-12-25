Polisiz dediler tam 6 milyon TL dolandırdılar: 4 şüpheli tutuklandı!

Kocaeli'de bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişilere 6 milyon TL verdi. Dolandırıldığını daha sonra anlayan kişi polise ihbarda bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin F.A., İ.Y., İ.A., S.B, B.A ve Ü.D. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, dün düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.