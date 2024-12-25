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Giriş Tarihi: 25.12.2024 17:59

Polisiz dediler tam 6 milyon TL dolandırdılar: 4 şüpheli tutuklandı!

Kocaeli'de telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp 6 milyon TL dolandıran 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

DHA
Polisiz dediler tam 6 milyon TL dolandırdılar: 4 şüpheli tutuklandı!

Kocaeli'de bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişilere 6 milyon TL verdi. Dolandırıldığını daha sonra anlayan kişi polise ihbarda bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin F.A., İ.Y., İ.A., S.B, B.A ve Ü.D. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, dün düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B., İ.A., İ.Y. ve F.A. tutuklanırken, Ü.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Polisiz dediler tam 6 milyon TL dolandırdılar: 4 şüpheli tutuklandı!
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