“Polisiz” dediler, yaşlıları soydular! Telefonla kurdukları tuzakla 15 milyonluk vurgun yaptılar

BAZI KURBANLAR HALA DOLANDIRILDIKLARINDAN HABERSİZDİ

Operasyonun çarpıcı detaylarından biri ise, bazı mağdurların henüz dolandırıldıklarını bile fark etmemiş olmasıydı. Polis, şüphelilerden elde edilen bilgilerle bu kişileri de tespit etti.