“Polisiz” dediler, yaşlıları soydular! Telefonla kurdukları tuzakla 15 milyonluk vurgun yaptılar

Ankara'da vicdanları sızlatan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir çete, yaşlı vatandaşları hedef aldı. "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, evinizdeki altın ve paraları hemen teslim etmelisiniz" diyerek korku salan dolandırıcılar, 10 vatandaşı adım adım tuzağa çekti.
EVLERİNE GİDİP ALTINLARI TOPLADILAR
Telefon hattını hiç kapatmadan kurbanlarını yönlendiren çete üyeleri, panik halindeki yaşlıların evine kadar gitti. Toplamda 15 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyası dolandırıcıların eline geçti.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ, ÇETEYE DARBE VURULDU
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, titiz bir takip süreci sonunda çetenin izini sürdü. Ankara merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı baskınlarla 23 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonda milyonlarca lira değerinde nakit ve ziynet eşyası da ele geçirildi.
BAZI KURBANLAR HALA DOLANDIRILDIKLARINDAN HABERSİZDİ
Operasyonun çarpıcı detaylarından biri ise, bazı mağdurların henüz dolandırıldıklarını bile fark etmemiş olmasıydı. Polis, şüphelilerden elde edilen bilgilerle bu kişileri de tespit etti.
PARALARI KAÇIRAMADILAR
Suçun izini süren ekipler, şüphelilerin kaçırmak üzere olduğu 255 bin dolar ve 4 milyon Türk lirası nakit paraya el koydu. Ele geçirilen paralarla birlikte çetenin adeta yerle bir edilen planı, yaşlı mağdurların yüzünde bir nebze olsun teselli oluşturdu.
17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 23 kişiden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 6 şüpheliyle ilgili adli işlemler sürüyor. Ankara polisi, özellikle yaşlı vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis, savcı gibi tanıtan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda bir kez daha uyardı.