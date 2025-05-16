Haberler Yaşam Haberleri Polisle bir oldu dolandırıcıları yakalattı
Giriş Tarihi: 17.5.2025

Polisle bir oldu dolandırıcıları yakalattı

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Polisle bir oldu dolandırıcıları yakalattı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 70 yaşındaki İ.A., kendisini telefonla arayan birinin kendisini polis gibi tanıtarak para istemesinin ardından durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet, iki şüphelinin bulunduğu aracı İstanbul'dan hareket ederken tespit etti. Operasyonda, dolandırıcılık mağduru İ.A.'nın yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının kaybı önlenirken, şüpheli M.S. ve M.Ş.'ye korsan taksicilik yapmaktan 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S. tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisle bir oldu dolandırıcıları yakalattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz