Polisle bir oldu dolandırıcıları yakalattı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran 70 yaşındaki İ.A., kendisini telefonla arayan birinin kendisini polis gibi tanıtarak para istemesinin ardından durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet, iki şüphelinin bulunduğu aracı İstanbul'dan hareket ederken tespit etti. Operasyonda, dolandırıcılık mağduru İ.A.'nın yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının kaybı önlenirken, şüpheli M.S. ve M.Ş.'ye korsan taksicilik yapmaktan 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S. tutuklandı.