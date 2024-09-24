Polisle silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Devriye görevinde olan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri F.C.Ö. ve H.S., hakkında aranma kaydı bulunan M.E. ve S.K'yi fark etti. Şüphelilere araçtan inmeleri için yapılan uyarıya rağmen, şahıslar polise ateş açtı. Polislerin savunma amaçlı ateşe karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, saldırganlar araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kaçan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalarda, polis ekipleri şüphelilerin aracını park halinde buldu. Araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Çatışmada yaralanan S.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. S.K'nin 12 suç kaydının olduğu belirtildi. Hafif yaralı olan M.E. ise tedavi altına alındı ve gözaltına alındı. M.E'nin 19 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Kaçan diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Polis memurları F.C.Ö. ve H.S'nin ifadelerine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.