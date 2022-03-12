“Polisler bizi darp etti” dediler...İşte gerçekler

İstanbul Polisi; Eyüp Sultan İlçesi Karadolap Mahallesi'nde bulunan bir oyun salonunda mesai saatleri dışında yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. Kontrol edilen adresin kapısının kilitli olduğu fakat içeriden sesler geldiği belirlendi. İkazlara rağmen kapı açılmadı. Adres girildiğinde adresten kaçmaya çalışan M.A., iki ruhsatsız tabanca ve 22 mermi ile suçüstü yakalandı. Sözde adreste doğum günü kutlaması vardı. "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartı Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ötürü arandığı ortaya çıkan M.A.'nın yaralama, alıkoyma, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü toplamda 18 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

POLİSLERE KÜFÜRLER ETTİLER

Adreste bulunan Ekrem B., Caner Ü. ve Zülfikar K. isimli üç kişi o esnada küfürler ederek "İki polis buraya gelip bizi mi arayacaksınız" dedi ve polis memurlarını alıkoymaya çalıştı. Üç kişi de kademeli şekilde zor kullanılarak gözaltına alındı. Saldırganlar bir de polislerden dakikalar boyunca dayak yediklerini iddia ederek bir gazeteye röportaj verdi. Yaralama, hakaret, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, çocuğun kaçırılması ve alıkoyma başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü çok sayıda suç kayıtları olduğu ifade edilen diğer üç şüpheli ile birlikte M.A. da adliyeye sevk edildi. Dört şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.