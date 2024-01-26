Polisler çocuklarla bir araya geldi

Sabah saatlerinde ilçede başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkilerken, sömestr tatilinde olan çocuklara eğlence malzemesi oldu. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri karda oynayan çocuklara sürpriz yaptı.

Zaman geçtikçe sayıları artan çocuklar polis ağabeyleri ve ablalarıyla kızak, kartopu savaşı ve futbol maçı yaparak günün tadını çıkardı. Keyifli geçen bu buluşmayı çocukların aileleri ise evlerinin camlarından izleyerek, ortak oldular.

"ÇOCUKLARIN NEŞELERİNE ORTAK OLDUK"

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü toplum destekli polislik Büro Amirliğinde polis memuru Meltem Sonar,"Bugün çocuklarla kar şenliği yapmayı planladık, kartopu oynadık, futbol topuyla maç yaptık, karda kaydık derken onlarla neşelerine ortak olduk ve bizde bundan nasiplendik. Hakkari'nin zorlu koşulları kar yağışını bu şekilde değerlendirmek bizi ve Hakkari halkında mutlu ediyor. Şu an karın durduğu saatlerde güzel aktivitelerle hem onlar eğleniyor, hem de sömestrleri daha eğlenceli geçiyor" dedi.

"ONLARIN MUTLU OLMASI BİZLERİ DAHA ÇOK MUTLU ETTİ"

Polis memuru Ahmet Turan Şeker ise, "Kar yağışını fırsat bilip bugün ilçemizde sokakta oynayan çocuklarla birlikte kar topu oynamak istedik. Onlarla beraber kızakta da kaydık. Güzel vakit geçirdik. Küçük hediyeler dağıttık. Onların mutlu olması bizleri daha çok mutlu etti. En güzeli onlarla bizler doyasıya kar topu, kızakla kayma ve futbol topu ile oyun oynadık" şeklinde konuştu.

Çocuklarla bir araya gelen ekipler eğlencenin sonunda çocuklara hediyeler dağıttı.