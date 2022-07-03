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Giriş Tarihi: 3.7.2022 14:28 Son Güncelleme: 3.7.2022 14:42

Polisler Dünya Evi’ne girdi; Emniyet Müdürleri şahit oldu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Polisler Dünya Evi’ne girdi; Emniyet Müdürleri şahit oldu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polisler Oğuz Güvener ve Kerime Kırdök dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Emniyet Müdürleri Süleyman Gökdemir ve Edip Vural yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Oğuz Güvener ve Kerime Kırdök evlenerek dünya evine girdi. Medya-Halkla İlişkiler Ve Protokol Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Oğuz Güvener'in nikah şahidi; görev yaptığı şubenin müdürü Emniyet Müdürü Süleyman Gökdemir ve Oğuz Güvener'in çocukluk arkadaşı Veysel Geyik oldu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Polis Memuru Kerime Kırdök'ün nikah şahitliğini ise Emniyet Müdürü Edip Vural ile kız kardeşi Betül Kırdök Erarslan yaptı.

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Polisler Dünya Evi’ne girdi; Emniyet Müdürleri şahit oldu
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