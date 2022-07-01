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Giriş Tarihi: 1.7.2022 14:03

Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü

DHA
Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü

Konya'da, kendisini odunlukta yakalayan polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi Müslüm Davulcu (29), tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan ve 38 suç kaydı olan Davulcu, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, iddiaya göre, hırsızlık şüphelisinin eve girdiğini fark edince müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, mahalleliye bıçakla saldırmak isteyen şüpheli, polisin olay yerine geldiğini görünce kaçıp, başka evin bahçesindeki odunluğa saklandı. Polis ekibi, odunluğun kapısını açıp, şüpheliyi gözaltına almak istedi. Şüpheli de bıçakla polislere saldırdı. Polis memuru da tabancasıyla şüpheliyi etkisiz hale getirmek için ateş etti. Şüphelinin 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 38 kaydı olan Müslüm Davulcu olduğu belirlendi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Davulcu, hayatını kaybetti. Polis memuru da ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. (DHA)

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Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü
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