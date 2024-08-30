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Giriş Tarihi: 30.8.2024 09:20 Son Güncelleme: 30.8.2024 10:41

Polislere saldıran 3 değnekçiyi cinayet büro gözaltına aldı

İstanbul Kağıthane’de denetim yapan Sivil Trafik Ekiplerine bölgede değnekçilik yapan iki kişi saldırdı. Polise mukavemet gösterip üzerlerine yürüyen 3 değnekçi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polislere saldıran 3 değnekçiyi cinayet büro gözaltına aldı

Kağıthane Seyrantepe Mahallesinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandın. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinde görevli iki polis memuru değnekçilere yönelik denetim yapmaya başladı. Denetimler esnasında bölgedeki araçlardan haksız yere para istediği belirlenen şüpheli Erkan İ. tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Değnekçilik yapan Erkan İ.'ye müdahale eden sivil polisler mukavemetle karşılaştı. Bunu gören 2 kişi daha duruma müdahale ederek polislere saldırmaya başladı. 12 suç kaydı olan Erkan İ. 7 kaydı olan İbrahim İ. ve Emin K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Polislere saldıran 3 değnekçiyi cinayet büro gözaltına aldı
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