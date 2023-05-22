Polislere saldırıp kaçtılar: O magandalar gözaltına alındı

Olay, İstanbul'un Kadıköy İlçesi'ne bağlı Moda Sahili'nde meydana geldi. İddialara göre polisler, kimlik kontrolü yapmak istedikleri bir grubun önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı. O anlar cep telefonlarının kameralarına yansıdı. Başka insanların haklarını hiçe sayarak çevreyi rahatsız eden ve bazı vatandaşların şikayet ettiği grup içerisinde bulunan kişilerden bazıları saldırdıkları polislere yumruk atmaya çalışınca polis önce biber gazı ile kalabalığı dağıtmaya çalıştı ve ardından olay fiziki saldırıya dönüşünce havaya uyarı ateşi açtı.

Polislere saldıran şehir magandaları kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacada polislere saldıran dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.