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Giriş Tarihi: 22.5.2023 00:26

Polislere saldırıp kaçtılar: O magandalar gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahili’nde iddialara göre çevreyi rahatsız eden ve şikayetler üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldırarak kaçmaya çalışan şehir magandaları gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Polislere saldırıp kaçtılar: O magandalar gözaltına alındı

Olay, İstanbul'un Kadıköy İlçesi'ne bağlı Moda Sahili'nde meydana geldi. İddialara göre polisler, kimlik kontrolü yapmak istedikleri bir grubun önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı. O anlar cep telefonlarının kameralarına yansıdı. Başka insanların haklarını hiçe sayarak çevreyi rahatsız eden ve bazı vatandaşların şikayet ettiği grup içerisinde bulunan kişilerden bazıları saldırdıkları polislere yumruk atmaya çalışınca polis önce biber gazı ile kalabalığı dağıtmaya çalıştı ve ardından olay fiziki saldırıya dönüşünce havaya uyarı ateşi açtı.

Polislere saldıran şehir magandaları kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacada polislere saldıran dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Polislere saldırıp kaçtılar: O magandalar gözaltına alındı
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