Polislere sandalyelerle saldırdılar... 26 gözaltı...

İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonundan "Yüksek Müzik Sesi" ve "Gürültü" şikayeti gelmesi üzerine İstanbul Polisi harekete geçti. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri gece 01.50'de Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan adrese gitti.
Mekanda eğlence amaçlı alkol alındığı ve yüksek sesle müzik çalındığı tespit edildi. Polisin müziğin sonlandırılması uyarısını dikkate almayan kişiler sandalyelerle polislere saldırdı. Beş polis yaralandı. O anlar düğün salonunun güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Olay yerine hemen takviye polisler gönderildi. 26 kişi "Görevli Memura Mukavemet" gerekçesiyle gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.