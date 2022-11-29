Polislere silahlı saldırıda bulunan 3 kişi yakalandı

VALİLİK'TEN İlk AÇIKLAMA

Konuya dair açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen Narkotik Operasyonunda polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardır. Olayın failleri tespit edilmiş olup, yakalama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

VALİ AYHAN'DAN SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, yaralı polis memurları Ali B. ile Olcay K.'nın bulunduğu Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti, durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Polis memurlarının yaralanması olayının terör saldırısı olmadığını belirten Vali Salih Ayhan, "Narkotik Şubesinden iki arkadaşımız uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaparken muhtemelen bunu fark eden 2 kişi, kontrolsüz bir şekilde arkadaşlarımızın üzerine hedef gözetmeksizin pompalı tüfekle saldırıyorlar. Arkadaşlarımız karşılık veriyor, saldırganlar hemen olay yerinden kaçıyorlar. Şu an takibimiz devam ediyor, gerekli çalışma yapılacak. Hamdolsun 2 polisimizin de sağlık durumu iyi, hiçbir olumsuzluk yok, yakinen takip ediyoruz. Son zamanlarda uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir çalışma yapıldı. Alanları daraldı, kıpırdayamıyorlar adeta. Yakın zamanda çok daha büyük çalışmalar olacak. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu muhtemelen yoğun çalışmanın vermiş olduğu bir saldırganlık da olabilir. Ama asla bunlara fırsat vermeyeceğiz. Polis memuru kardeşlerimizin şu an sağlıkları iyi, doktorlarımız gereken müdahaleyi yapıyor." diye konuştu.