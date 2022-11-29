Polislere silahlı saldırıda bulunan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında görev yapan polis ekiplerine şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda iki polis yaralanırken, hareketli dakikaların yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı polisleri ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri de saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Gece polis ve jandarmanın takibi sonucunda saldırganlar Suriye sınırına doğru kaçarken yapılan operasyonla otomobilde suç aletleri ile birlikte 3 kişi yakalandı yakalanan 3 kişi tutuklanmak üzere Şanlıurfa emniyet müdürlüğüne götürüldü.
VALİLİK'TEN İlk AÇIKLAMA
Konuya dair açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen Narkotik Operasyonunda polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardır. Olayın failleri tespit edilmiş olup, yakalama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
VALİ AYHAN'DAN SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, yaralı polis memurları Ali B. ile Olcay K.'nın bulunduğu Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti, durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Polis memurlarının yaralanması olayının terör saldırısı olmadığını belirten Vali Salih Ayhan, "Narkotik Şubesinden iki arkadaşımız uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaparken muhtemelen bunu fark eden 2 kişi, kontrolsüz bir şekilde arkadaşlarımızın üzerine hedef gözetmeksizin pompalı tüfekle saldırıyorlar. Arkadaşlarımız karşılık veriyor, saldırganlar hemen olay yerinden kaçıyorlar. Şu an takibimiz devam ediyor, gerekli çalışma yapılacak. Hamdolsun 2 polisimizin de sağlık durumu iyi, hiçbir olumsuzluk yok, yakinen takip ediyoruz. Son zamanlarda uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir çalışma yapıldı. Alanları daraldı, kıpırdayamıyorlar adeta. Yakın zamanda çok daha büyük çalışmalar olacak. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu muhtemelen yoğun çalışmanın vermiş olduğu bir saldırganlık da olabilir. Ama asla bunlara fırsat vermeyeceğiz. Polis memuru kardeşlerimizin şu an sağlıkları iyi, doktorlarımız gereken müdahaleyi yapıyor." diye konuştu.
POLİSLERE SİLAHLI SALDIRIDA BULUNAN 3 KİŞİ YAKALANDI
Şanlıurfa valiliğinden açıklama İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen Narkotik takip çalışmasında polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardı.
Emniyet ve Jandarmamızın ortak çalışmasıyla olayın faili olan 3 kişi olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.