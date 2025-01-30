Polislere teslim olan soyguncu: “Tüfeği alıp, gördüğüm ilk kuyumcuya girdim”

Adana'da bir kuyumcu dükkanına elindeki av tüfeğiyle giren Gökhan U. (48), çalışanları tehdit edip, altın ve para istedi. Soyguncu, iş yeri sahibinin panik butonuna basması üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. İfadesinde, "Borcum vardı. Tüfeği alıp, gördüğüm ilk kuyumcuya girdim" diyen Gökhan U., tutuklandı.

"SIKINTIN NEYSE ÇÖZERİZ"

Olay, 28 Ocak'ta Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Servis şoförü Gökhan U., elindeki av tüfeğiyle kuyumcu Ahmet R.'nin iş yerine girdi. Borcunun olduğunu söyleyen Gökhan U., çalışanları tehdit ederek 10 tam altın, 4 bilezik ile 60 bin lira istedi. Ahmet R., Gökhan U.'ya, "Yaptığın yanlış bir şey. Sıkıntın neyse çözeriz" deyip, soygunu durdurmasını istedi. Bu sırada çalışanlardan biri de panik butonuna bastı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"GÖRDÜĞÜM İLK KUYUMCUYA GİRDİM"

İhbarla adrese sevk edilen Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliden teslim olmasını istedi. Gökhan U., elindeki av tüfeğini bırakarak, polise teslim oldu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen şüpheli, ifadesinde, "Borcum vardı. Ödeyemeyince soygun yapmaya karar verdim. Tüfeği alıp, gördüğüm ilk kuyumcuya girdim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.