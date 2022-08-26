Polislere yakalanmamak için bu yöntemi kullandı

İstanbul Polisi; Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde farklı araçlar kullanarak sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yapan A.Ç.'yi fiziki olarak takibe aldı. A.Ç.'nin aracına binen ve uyuşturucu madde satın alarak inen iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda 5.5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. A.Ç. gözaltına alınırken elindeki cep telefonunu polislere fırlattı. Araçta ve A.Ç.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda 65.90 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 960 lira nakit para, 405 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.