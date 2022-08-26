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Giriş Tarihi: 26.8.2022 18:58 Son Güncelleme: 26.8.2022 19:20

Polislere yumruklu saldırıda bulunan muhtar ve arkadaşı tutuklandı

Konya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan, bir kadın sürücünün kaza yapmasına sebep olan ve daha sonra polislere yumruklu saldırıda bulunan alkollü ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücü Bektaş Narinnalik ve mahalle muhtarı Murat Kip çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Polislere yumruklu saldırıda bulunan muhtar ve arkadaşı tutuklandı

Olay dün akşam saatlerinde Şems-i Tebriz-i Mahallesi Hatuniye sokak üzerinde meydana geldi. Mevlana Caddesi tramvay yolunda aşırı hızla seyir eden otomobile bölgedeki trafik ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan 42 AJN 48 plakalı araç önce ters şeride ardından ise çıkmaz sokağa girerek normal seyrinde olan kadın sürücüye kaza yaptırdı. Bu sırada araçta yolcu olarak bulunan merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi muhtarı Murat Kip araçtan inerek kadına karşı hakaretlerde bulunup, tehdit etti.



POLİSLERE SALDIRDILAR

Polis sürücü Bektaş Narinnalik ile muhtar Murat Kip'e trafik yönünden işlem yapmak ve alkol metre üfletmek istedi. Narinnalik ve Kip ekiplerin üzerine yürüdü ve araca binerek kaçmak istedi. Polis ekipleri kaçma ihtimalini önlemek için Bektaş Narinnalik'e müdahalede bulunduğu esnada. Narinnalik polis memuruna birçok kez yumruk atarak saldırdı. Bu esnada muhtar Murat Kip, sürücü Bektaş Narinnalik'e 4-5 kez kafa attı. Gözaltına alınan şüphelilerden Bektaş Narinnalik 1.89, muhtar Murat Kip'in ise 1.78 promil alkollü oldukları tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı da belirtildi.

ARKADAŞI VE MUHTAR TUTUKLANDI

Sürücü Bektaş Narinnalik'e trafik yönünden 14 bin 091 TL idari para cezası uygulandı. Her iki şüphelide 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, tehdit-hakaret, mala zarar verme ve görevli memura mukavemet' suçlarında gözaltına alınan Bektaş Narinnalik ve muhtar Murat Kip çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Polislere yumruklu saldırıda bulunan muhtar ve arkadaşı tutuklandı
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