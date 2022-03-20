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Giriş Tarihi: 20.3.2022 11:20 Son Güncelleme: 20.3.2022 12:08

Polislerin olduğu araca gelip uyuşturucu satın almak istedi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polislerin olduğu araca gelip uyuşturucu satın almak istedi

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu çakar tertibatlı aracın hava filtresinde esrar buldu. Uyuşturucuların bulunma anı kameralara yansırken, gözaltına alınan torbacı tutuklandı. Şüphelinin satıcı olması ihtimalini değerlendiren ekipler söz konusu araçla olay yerinde beklerken bir kişi araca gelerek uyuşturucu satın almak istedi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus timi, Gayrettepe'de üzerinde çakar tertibatı bulunan bir araçtan şüphelendi. Durdurulan araçta sürücü, şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorguda herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan polis, şahsın üzerinde yaptığı aramada 10 parça halinde satışa hazır toplam 21 gram esrar ele geçirdi.

Berkan K.'nın üzerinde uyuşturucu ele geçiren Beşiktaş polisi, otomobilde detaylı bir şekilde arama yapmaya başladı. Motor kaputunu açan polis ekipleri, uyuşturucu kokusunun artması üzerine aracın hava filtresini söküp kontrol etti. Ekipler hava filtresi içine saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şahsın satıcı olduğundan şüphelenen ekipler, Berkan K'nın aracına binerek, Berkan K'yı yakaladıkları yere yakın bir konuma giderek beklemeye başladı. Bu sırada durumdan habersiz olan Naim Utku U. araca binerek uyuşturucu almak istediğini söyledi. Polis ekipleri kendilerini tanıtarak bu şahsı da yakaladı.

Gözaltına alınan torbacı ve müşterisi emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan torbacı Berkan K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Naim Utku U. ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Polislerin olduğu araca gelip uyuşturucu satın almak istedi
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