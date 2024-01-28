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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Polisliği bıraktı dünyayı geziyor

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Polisliği bıraktı dünyayı geziyor
Zonguldak'ta doğup büyüyen Melih Bektaş, 21 yaşında polis oldu. 10 yıl görev yaptıktan sonra ise içindeki keşfetme tutkusuna engel olamayınca, 4 ay önce istifa edip otostopla dünyayı gezmeye başladı. Brezilya'dan Arjantin'e, Bolivya'dan Uruguay'a, Suudi Arabistan'dan Gürcistan'a kadar çeşitli ülkeleri gezen Bektaş, yeni rotası Hindistan. Ardından Sri Lanka'ya gidecek olan Bektaş,



Duygularını ve yaşadıklarını SABAH'a anlattı. "İstifa kararı aldığımda 'sen manyak mısın, neden bırakıyorsun' dediler. Ama mutlu olduğumu görünce onlar da bana destek olmaya başladı. Keşke biraz daha erken istifa etseydim diyorum.



Türkiye'deyken de hep bir yolculuk halindeydim. Yurtdışından gelen gezginlerle tanıştığımda onlar benim ufkumu geliştirdi. Bana her şeyin iş, para, ev almak veya emeklilik olmadığını gösterdiler. Kendimi sorguladım. Neler yapabilirim diye düşündüm. İçimde keşfetme, bir anlam arama hissi vardı. Bu sese kulak verdim. Benimki tatil değil yaşam tarzı. Pişman değilim" Türkiye'nin, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı dedi.

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Polisliği bıraktı dünyayı geziyor
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