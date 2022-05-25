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Giriş Tarihi: 25.5.2022 10:32 Son Güncelleme: 25.5.2022 10:36

Polisten gümrük kaçağı mal operasyonu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Polisten gümrük kaçağı mal operasyonu

Adana’da polis gümrük kaçağı 9 milyon 450 bin adet makaron, 970 paket sigara, 44 cep telefonu, 1 otomatik sigara doldurma makinesi, 3 bin adet doldurulmuş sigara, 12 kilogram tütün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 9 milyon 450 bin adet makaron, 970 paket sigara, 44 cep telefonu, 1 otomatik sigara doldurma makinesi, 3 bin adet doldurulmuş sigara, 12 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Polisten gümrük kaçağı mal operasyonu
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