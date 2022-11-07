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Giriş Tarihi: 7.11.2022 00:40

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü üst geçit direğine çarptı: 3 yaralı

Gümüşhane’de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil üst geçit direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü üst geçit direğine çarptı: 3 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Gümüşhane merkez Daltaban Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis ekipleri yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle B.T. (16) kontrolündeki 29 AAK 656 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü B.T. "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Şehir içerisinde ve transit yol üzerinde uzun süre polis tarafından kovalanan otomobil eski hastane kavşağından Süleymaniye mahallesine dönmek isterken virajı alamayarak üst geçit direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan sürücü B.T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.M.T. (16) ile H.T.'yi (16) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü üst geçit direğine çarptı: 3 yaralı
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