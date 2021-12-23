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Giriş Tarihi: 23.12.2021 23:06

Polisten kaçan hükümlü saklandığı dolapta yakalandı

DHA
Polisten kaçan hükümlü saklandığı dolapta yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut Namlı (33), evinde saklandığı dolapta yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut Namlı'nın Pınarbaşı Mahallesi'nde saklandığı evi belirledi. Adrese yapılan baskında polisleri fark eden Bulut Namlı, çatıdan kaçmaya çalıştı. Çatıda polis ekiplerinin önlem aldığını gören Bulut Namlı, tekrar eve girerek gizli bir bölmeye saklandı. Polisin evde yaptığı aramada Bulut Namlı, gizlendiği dolapta yakalandı.

Öte yandan, evde yapılan aramada yaklaşık 10 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut Namlı, cezaevine gönderildi.

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Polisten kaçan hükümlü saklandığı dolapta yakalandı
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