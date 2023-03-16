Polisten kaçan midibüs İstanbul’u birbirine kattı

MİDİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESEN POLİS SİLAH DOĞRULTTU

İhbar üzerine trafik polisleri Yöndemir'in kullandığı midibüsü durdurmak için takibe aldı. Trafik polislerinin 'dur' uyarılarına aldırış etmeyen şoför Erhan Yöndemir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Bu sırada köprüden de geçen özel halk midibüsünün D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde önü kesildi. Polis ekipleri burada da midibüs şoförüne 'dur' ihtarında bulunsa da midibüs önündeki araçlara da çarparak yoluna tekrar devam etti. Polis ekipleri midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşi açtı.