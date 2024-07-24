Polisten kaçan gençler kazada hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önceki gece yol uygulaması yapan polisler, Yusuf Çelik'in (20) kullandığı motosiklete "Dur" ihtarında bulundu. Ancak uyarıyı dinlemeyen Çelik, kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise peşine düştü. Yaşanan kovalamaca esnasında motosikletin kontrolünü kaybeden Çelik, karşı şeride geçerek, bir otomobille çarpıştı. Çelik'in olay yerinde öldüğü kazada, arkasında bulunan aynı yaştaki arkadaşı İsa Çınar ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çınar da dün öldü. Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Erek Caddesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Ömer Faruk Ç.'nin (23) kullandığı otomobil, Efehan Kılıç'ın (15) kullandığı motosikletle çarpıştı. Savrulan otomobil, park halindeki otomobiller ile bir oto yıkama dükkanının duvarına çarparak durabildi. Ağır yaralanan 2 sürücüden Efehan Kılıç öldü.Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Pınarönü Mahallesi'nde, önceki gece hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Abdülhamit Bıyık (18), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kontrolden çıkarak, tomruk yüklü kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü Nişan Kesgin öldü. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine, Selahattin Şeker'in (68) kullandığı otomobil, önceki akşam Tamzara Mahallesinde kamyonet çarpıştı. Şeker'in öldüğü kazada, araçta bulunan Şenel Bayoğlu, Hikmet Bayramoğlu, Akif Kılıç ve Zafer Akyol yaralanandı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Jandarma Abussamet Kılınç'ın kullandığı otomobil, Kozağaç mevkiinde kontrolden çıktı. Bir eve çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü E.T. (40) ölürken, 5 kişi de yaralandı.