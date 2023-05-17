Polisten kaçan şüpheli tabanca ve el bombasıyla yakalandı

Adana'da asayiş uygulama yapan polisin "Dur!" ihtarına uymayarak kaçtığı sırada bir binanın bahçesine el bombası atan 23 yaşındaki Y.K. üzerinde ruhsatsız tabanca ve silaha ait 39 adet mermiyle yakalandı. Terör örgütü PKK'dan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen Y.K.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

TAKSİDEN İNEREK KAÇTI

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibi ile mahalle bekçilerinin asayiş uygulaması yaptığı sırada durdurulmak istenen taksiden inen bir kişi, yaya olarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis ve bekçiler havaya ateş açarak şahsı kovalamaya başladı. Açılan ateşe rağmen durmayarak kaçan şüpheli, cebindeki el bombasını bir binanın bahçesine attı.

BOMBAYI BAHÇEYE ATTI

Polisin yaya olarak yaptığı takipte şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve silaha ait 39 adet mermi bulundu. İsminin Y.K. olduğu ve terör örgütü PKK'dan çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçış güzergahında inceleme yapan devriye ekibi, bahçeye atılan el bombası ele geçirdi. El bombası, bomba imha uzmanı polislerince bulunduğu yerden alındı. Şüpheliyi gözaltına alan polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.