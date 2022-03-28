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Giriş Tarihi: 28.3.2022 09:47 Son Güncelleme: 28.3.2022 09:52

Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yakalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yakalandı

Adana'da polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yaptı. Kazanın ardından araçtan inip kaçmaya başlayan şüpheli sürücü yakalanırken yanındaki şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Adana'da polisten kaçarken kaza yapan sürücü yakalandı. Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, iki şüphelinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "Dur" ihtiranı rağmen otomobil kaçtı.

Karafatma Caddesi'ne giren şüpheliler, bir araca çarptıktan sonra kaçmayı sürdürdü. Kıyıboyu Caddesi'ne doğru ilerleyen şüphelilerin bulunduğu otomobil, bu sırada kaldırıma çarptı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden sürücü M.Ö. yakalandı. Polis kaçan diğer şüpheliyi arıyor.

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Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yakalandı
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