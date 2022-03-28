Adana'da polisten kaçarken kaza yapan sürücü yakalandı. Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, iki şüphelinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "Dur" ihtiranı rağmen otomobil kaçtı.

Karafatma Caddesi'ne giren şüpheliler, bir araca çarptıktan sonra kaçmayı sürdürdü. Kıyıboyu Caddesi'ne doğru ilerleyen şüphelilerin bulunduğu otomobil, bu sırada kaldırıma çarptı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden sürücü M.Ö. yakalandı. Polis kaçan diğer şüpheliyi arıyor.