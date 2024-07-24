Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay akşam saat 22:30 sularında Gölcük İlçesi Karaköprü mevkiinde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekiplerinin yapmı olduğu "Dur" ihtarına uymayan Yusuf Çelik (20), plakası olmadığı öğrenilen motosikleti ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise motosikleti takip etmeye başladı. Yaşanan Kovalamaca esnasında Yusuf Çelik motosikletinin kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda Yusuf Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki İsa Çınar ise ağır yaralandı.

KAMERAYA YANSIDI

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan olay, çevredeki vatandaşlar ve polisler arasında zaman zaman gerginliğe yol açtı. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerinin motosikleti takip ettiği, motosikletin ani bir hareketle karşı şeride geçerek kaza yaptığı görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Emniyet yetkilileri, kazanın tüm detaylarını araştırıyor.