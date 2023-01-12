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Giriş Tarihi: 12.1.2023 10:08 Son Güncelleme: 12.1.2023 10:29

Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa’da trafik polislerinin uygulama yaptığı noktaya gelen 25 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Arif, polisin “dur” ihtarına uymayıp gaza bastı. 5 kilometre süren kovalamaca kaza ile noktalandı. Kaçan otomobildeki 5 kişiden biri öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Timur Arif, Gençosman kavşağı üzerinde uygulama noktası kuran polisleri görünce kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü izini kaybettirmeye çalıştı. Trafik ekiplerinin plakayı bildirmesi üzerine polis ekipleri otomobili takibe aldı. 5 kilometre boyunca süren nefes kesen kovalamacada direksiyon hakimiyetini kaybeden Timur Arif, önce kaldırıma daha sonra da park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kaçan araçta bulunan 5 arkadaştan 28 yaşındaki Ertan Kara ile 26 yaşındaki Emre K. araçta sıkıştı. Sürücü Timur Arif, Ozan T. ve Hakan Y. araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ertan Kara'ya dakikalarca kalp masajı yapıldı.

Hastaneye kaldırılan Kara, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Timur Arif'in ehliyetsiz olduğu için polislerden kaçtığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
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