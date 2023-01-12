Polisten kaçarken kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Timur Arif, Gençosman kavşağı üzerinde uygulama noktası kuran polisleri görünce kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü izini kaybettirmeye çalıştı. Trafik ekiplerinin plakayı bildirmesi üzerine polis ekipleri otomobili takibe aldı. 5 kilometre boyunca süren nefes kesen kovalamacada direksiyon hakimiyetini kaybeden Timur Arif, önce kaldırıma daha sonra da park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kaçan araçta bulunan 5 arkadaştan 28 yaşındaki Ertan Kara ile 26 yaşındaki Emre K. araçta sıkıştı. Sürücü Timur Arif, Ozan T. ve Hakan Y. araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.