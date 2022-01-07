Haberler Yaşam Haberleri Polisten kaçarken ormanlık alana uçtu: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 7.1.2022 20:35

Polisten kaçarken ormanlık alana uçtu: 3 yaralı

İHA
Polisten kaçarken ormanlık alana uçtu: 3 yaralı

Zonguldak'ta, polis memurlarının 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 10 kilometrelik kovalamacanın ardından aracıyla ormanlık alana uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sapça Tüneli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 68 AN 359 plakalı Tofaş marka ehliyetsiz otomobil sürücüsü Batuhan D. (22) araçta bulunan, Gökdeniz D. (17), Emir Alp B. (14), Efe C. (16) ile beraber polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

ORMANLIK ALANA UÇTU

Otomobil kent merkezine 10 km uzaklıktaki Sapça Tüneli mevkiinde ormanlık alana uçarak kaza yaptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökdeniz D. (17), Emir Alp B. (14), Efe C. (17) isimli yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, araç sürücüsü Batuhan D.'ye cezai işlem uyguladı. Öte yandan kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla ormanlık alandan kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polisten kaçarken ormanlık alana uçtu: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA