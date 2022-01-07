Polisten kaçarken ormanlık alana uçtu: 3 yaralı

ORMANLIK ALANA UÇTU

Otomobil kent merkezine 10 km uzaklıktaki Sapça Tüneli mevkiinde ormanlık alana uçarak kaza yaptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökdeniz D. (17), Emir Alp B. (14), Efe C. (17) isimli yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.