Antalya’da hareketli dakikalar! Önce polisten kaçtı sonra demir bariyerleri aşıp aracın önüne atladı

Antalya'da polisin hareketlerinden şüphelenerek durdurmak istediği Babacan Darılmaz (30), kendini hareket halindeki otomobilin önüne attı.
POLİS DURDURMAYA ÇALIŞTI
Adliye bahçesinde polisin durdurmak istediği Darılmaz, Dumlupınar Bulvarı'na doğru koşarak kaçmaya başladı. Dumlupınar Bulvarında metrelerce yükseklikteki bariyerleri aşan Darılmaz, araçların arasından da tramvay yoluna atladı. Polisin takip ettiği Darılmaz, Gültekin İpek idaresinde bulunan seyir halindeki aracın önüne atladı.
CAM TUZ BUZ OLDU
Aracın ön camına çarpan Darılmaz, çarpmanın etkisi ile 20 metre uzağa uçtu. Bir anda şoka giren sürücü İpek'in burnunda kanama meydana geldi. Aracının camlarının tuz haline geldiği görülen İpek; Darılmaz'ın resmen intihar ettiğini söyledi.
Sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, Darılmaz'ı ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Darılmaz'ın sık sık adliye önündeki tali yoldan geçen araçların önüne atladığı ve polise birilerinin kendisini İstanbul'dan Antalya'ya kadar silahla kovalandığını iddia ettiği öğrenildi.