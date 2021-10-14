Antalya’da hareketli dakikalar! Önce polisten kaçtı sonra demir bariyerleri aşıp aracın önüne atladı

Sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, Darılmaz'ı ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Darılmaz'ın sık sık adliye önündeki tali yoldan geçen araçların önüne atladığı ve polise birilerinin kendisini İstanbul'dan Antalya'ya kadar silahla kovalandığını iddia ettiği öğrenildi.