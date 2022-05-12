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Giriş Tarihi: 12.5.2022 11:57 Son Güncelleme: 12.5.2022 12:30

Polisten “kırmızı alarm” verildi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Polisten “kırmızı alarm” verildi

Her yıl ortalama 30 kişinin sulama kanallarında boğularak hayatını kaybettiği Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte kırmızı alarm verildi. Önce boğulma vakalarının en çok yaşandığı mahalleler tespit edildi; ardından da polis bu bölgelerde nöbet tutmaya başladı. Kapı kapı dolaşıp, bölgedeki kahvehane ve işyerlerini de ziyaret eden ekipler, yeni ölümler yaşanmaması için; “Sevdiklerimizle beraber bir ömür varken, bir nefesle hayatı kaybetmeyelim” uyarısı yaptı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, yeni ölümler yaşanmaması için ekibini seferber etti. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Ekip, önce suda boğulma vakalarının en çok yaşandığı bölgeleri tek tek tespit etti; ardından da bu mahallelerde 'yaşam nöbeti'ne başladı. Bununla yetinmeyen polis, merkez ilçe Seyhan'da yer alan Kıyıboyu Caddesi'nde kapı kapı dolaşıp, anne ve babalara; "Çocuklarımız ölüme atlamasın" uyarısında bulundu.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİLER

Kanalların bulunduğu bölgedeki işyeri ve kahvehaneleri de ziyaret eden ekipler, burada vatandaşları bilgilendirip, onlara suya giren çocuk ve gençleri uyarıp, onların yaşama tutunmasına destek vermelerini istedi. Kahvehanede okey oynarken, bir anda karşılarında polisi görenler önce korkup, kısa süreli şaşkınlık yaşadı; sonra da suda boğulma vakalarına karşı yapılan bilgilendirme nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

GÜVENLİ OLMAYAN SULARA GİRMEYİN

Cadde üzerinde yer alan sulama kanalı çevresinde oturan çocuk ve gençlere de ulaşan polis, onlara; "Güvenli olmayan sulara girip, sonsuzluğa yelken açmayın. Her yıl sulama kanalları ve göletlerimiz onlarca can alıyor. Güvenli olmayan sulara girmeyelim. Akıntıya kapılmak yerine hayata tutunalım. Sevdiklerimizle beraber bir ömür varken, bir nefesle hayatı kaybetmeyelim" uyarısını yaptı.

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Polisten “kırmızı alarm” verildi
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