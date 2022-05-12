Polisten “kırmızı alarm” verildi

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, yeni ölümler yaşanmaması için ekibini seferber etti. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Ekip, önce suda boğulma vakalarının en çok yaşandığı bölgeleri tek tek tespit etti; ardından da bu mahallelerde 'yaşam nöbeti'ne başladı. Bununla yetinmeyen polis, merkez ilçe Seyhan'da yer alan Kıyıboyu Caddesi'nde kapı kapı dolaşıp, anne ve babalara; "Çocuklarımız ölüme atlamasın" uyarısında bulundu.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİLER

Kanalların bulunduğu bölgedeki işyeri ve kahvehaneleri de ziyaret eden ekipler, burada vatandaşları bilgilendirip, onlara suya giren çocuk ve gençleri uyarıp, onların yaşama tutunmasına destek vermelerini istedi. Kahvehanede okey oynarken, bir anda karşılarında polisi görenler önce korkup, kısa süreli şaşkınlık yaşadı; sonra da suda boğulma vakalarına karşı yapılan bilgilendirme nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

GÜVENLİ OLMAYAN SULARA GİRMEYİN

Cadde üzerinde yer alan sulama kanalı çevresinde oturan çocuk ve gençlere de ulaşan polis, onlara; "Güvenli olmayan sulara girip, sonsuzluğa yelken açmayın. Her yıl sulama kanalları ve göletlerimiz onlarca can alıyor. Güvenli olmayan sulara girmeyelim. Akıntıya kapılmak yerine hayata tutunalım. Sevdiklerimizle beraber bir ömür varken, bir nefesle hayatı kaybetmeyelim" uyarısını yaptı.