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Giriş Tarihi: 20.4.2022 10:57 Son Güncelleme: 20.4.2022 11:17

Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı

İstanbul Tuzla’da park etmek isteyen sivil polis aracından para isteyen değnekçi gözaltına alındı. Değnekçinin polisten para istediği anlar kameralara yansıdı.

Tuzla, Cumhuriyet Caddesi'nde polis ekipleri, sivil polis aracını caddedeki park alanına park etmek istedi. Bu sırada orada bulunan bir kişi tarafından polis ekiplerine, gün boyu 20 lira ücret karşılığında park edebilecekleri söylendi.

Polis ekipleri tarafından 'değnekçilik' yaptığı tespit edilen Yakup K., Murat K., Faruk K. ve Murat K. isimli 4 akraba, suçüstü yakalandı.

Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı | Video

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alınan Yakup K., Murat K., Faruk K. ve Murat K., Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem yapılmak üzere Tuzla Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı
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