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Giriş Tarihi: 23.4.2022 11:21

Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu’nda aracını pek etmek isteyen sivil trafik polisinden ‘gönlünden ne koparsa ver bu caddeye komple ben bakıyorum’ diyerek para isteyen değnekçi yakalandı. Değnekçi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, polisten para istediği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube'de görevli sivil trafik polisleri , Beyoğlu'nda değnekçilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında aracını park etmeye çalışan sivil polis memurunun yanına Erdi Ö. isimli bir değnekçi yaklaştı. Cadde boyunca park alanının hepsinden kendisinin sorumlu olduğunu iddia eden Erdi Ö., polis memurundan 40 lira otopark ücreti istedi. Bu sırada yaşananlar polis memuru tarafından gizlice kayıt altına alındı. Erdi Ö. gözaltına alındı. Erdi Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı
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