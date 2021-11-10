Polisten sahte içki operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada sahte içki yapımında kullanılmak üzere kente etil alkol getirileceği tespit edilince operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan takip sonucunda kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 480 litre etil alkol ile 161 litre dökme içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.