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Giriş Tarihi: 10.11.2021 12:37 Son Güncelleme: 10.11.2021 13:04

Polisten sahte içki operasyonu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Polisten sahte içki operasyonu

Gaziantep’te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 480 litre etil alkol ve 161 litre dökme içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada sahte içki yapımında kullanılmak üzere kente etil alkol getirileceği tespit edilince operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan takip sonucunda kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 480 litre etil alkol ile 161 litre dökme içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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Polisten sahte içki operasyonu
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