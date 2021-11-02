Polisten tarihi eser operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu tarihi eser nitelikli sikke bulunduğu tespit edilen bir ikamet ve bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İki yerde yapılan aramada 134 adet sikke, bir adet kemer tokası, bit adet heykelcik başı, iki adet kolye olmak üzere toplam 138 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.