Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polisten tarihi eser operasyonu
Giriş Tarihi: 2.11.2021 10:09 Son Güncelleme: 2.11.2021 10:26

Polisten tarihi eser operasyonu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Polisten tarihi eser operasyonu

Gaziantep'te polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 138 parça tarihi eser niteliğinde sikke ve çeşitli eşya ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu tarihi eser nitelikli sikke bulunduğu tespit edilen bir ikamet ve bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İki yerde yapılan aramada 134 adet sikke, bir adet kemer tokası, bit adet heykelcik başı, iki adet kolye olmak üzere toplam 138 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polisten tarihi eser operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA