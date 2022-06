Polise yakalanmamak için evinini altına tünel kazdı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanları yakalamak için çalışma başlattı.

Cezaevine yasak eşya sokmak suçundan mahkemece 3 yıl 9 ay hapse mahkum edilen İ.Ç'nin Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesindeki evine gitti. Evde yapılan aramalarda İ.Ç'yi bulamayan polis, evin altına doğru giden bir tünel buldu. Tünelden ilerleyen polis memurları 10. metrede İ.Ç'ye ulaştı. İ.Ç'nin polise yakalanmamak için tünel kazdığı ancak tüneli tamamlayamadığı için 10. metrede sıkışıp kaldığı ortaya çıktı.

İ.Ç'nin yakalandığı anlar ise polis kamerasına an be an yansıdı. Gözaltına alınan İ.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.