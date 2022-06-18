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Giriş Tarihi: 18.6.2022 11:43 Son Güncelleme: 18.6.2022 11:50

Polise yakalanmamak için evinini altına tünel kazdı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Polise yakalanmamak için evinini altına tünel kazdı

Kayseri'de polis, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik operasyon düzenledi. Cezaevine yasak eşya sokmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç, evine giden polis hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Polis İ.Ç'yi evinin altına kazdığı tünelde yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanları yakalamak için çalışma başlattı.

Cezaevine yasak eşya sokmak suçundan mahkemece 3 yıl 9 ay hapse mahkum edilen İ.Ç'nin Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesindeki evine gitti. Evde yapılan aramalarda İ.Ç'yi bulamayan polis, evin altına doğru giden bir tünel buldu. Tünelden ilerleyen polis memurları 10. metrede İ.Ç'ye ulaştı. İ.Ç'nin polise yakalanmamak için tünel kazdığı ancak tüneli tamamlayamadığı için 10. metrede sıkışıp kaldığı ortaya çıktı.

İ.Ç'nin yakalandığı anlar ise polis kamerasına an be an yansıdı. Gözaltına alınan İ.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Polise yakalanmamak için evinini altına tünel kazdı
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