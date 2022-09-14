Polonya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Polonya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Hazırlık turnuvasının son maçı olacak ve filenin sultanları, Dünya Şampiyonası için bekleyişe geçecek. Peki, Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...