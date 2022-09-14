Polonya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Polonya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Hazırlık turnuvasının son maçı olacak ve filenin sultanları, Dünya Şampiyonası için bekleyişe geçecek. Peki, Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
POLONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
14 Eylül 2022 (bugün) oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Kadroda yer alan isimler şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu