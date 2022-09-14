Haberler Yaşam Haberleri Polonya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.9.2022 14:09

Polonya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları DHL hazırlık turnuvasında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Dünya Şampiyonası 2022 hazırlıkları kapsamında turnuvanın son maçı olacak. Kaptan Eda Erdem yönetimindeki maçta Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Zehra Güneş gibi isimler forma giyecek. Polonya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda sorusu yöneltiliyor. Peki, Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Polonya Türkiye canlı izle ekranı

Polonya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Polonya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Hazırlık turnuvasının son maçı olacak ve filenin sultanları, Dünya Şampiyonası için bekleyişe geçecek. Peki, Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

POLONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

14 Eylül 2022 (bugün) oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Kadroda yer alan isimler şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol

Liberolar: Simge Aköz, Aylin Acar

POLONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya Türkiye voleybol hazırlık maçı canlı izle Rai Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Milli takım turnuvanın son maçını oynayacak. Daha sonra Dünya Şampiyonası için bekleyişe geçecek.

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Polonya Türkiye voleybol hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
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