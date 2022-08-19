Polonya Vizesi Nasıl Alınır? Polonya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Polonya seyahati planlayan vatandaşlar, öncelikle Polonya vize başvurusu yapmak zorundadır. Birçok amaca bağlı olarak gerçekleştirilen Polonya seyahatleri arasında en çok turistik amaçlar yatmaktadır. Bu durumda ise alınacak olan vize türü, Polonya turist vizesi olarak belirlenmelidir. Dilerseniz, ilgili tüm cevapları birlikte inceleyelim...

POLONYA VİZESİ NASIL ALINIR?

Polonya vizesi almak için öncelikle alınacak olan vize çeşidi belirlenmelidir. Eğer turistik bir amaç ile seyahat planlanıyorsa, Polonya turistik vizesi için başvuru yapılmalıdır, yani Polonya Schengen vizesi başvurusu yapılmalıdır; çünkü Polonya Schengen üyesi devletler arasında bulunmaktadır. Mevcut istenen vize çeşidine yönelik evraklar, başvuru sonrasında eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Vize başvurusu için gerekli olan bütün evraklar ve belgeler hazırlandıktan hemen sonra ilgili başvuru merkezi belirlenmeli ve hemen randevu alınmalıdır. Polonya Konsolosluğu'ndan randevu alınabilmektedir. Daha sonra ise sonuç beklenmelidir.

POLONYA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, GEREKLİ EVRAKLAR VE ÜCRETİ NE KADAR?

Polonya vize başvurusu için zamana göre başvuru yapılması gerekmektedir. 90 günü geçmeyecek seyahatler için Polonya Schengen Vizesi yani C Tipi vize başvurusu, 90 günü geçecek seyahatler için ise uzun süreli olan Polonya D Tipi vize başvurusu gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Vize başvuruları, Polonya İstanbul Konsolosluğuna ya da Polonya Ankara Büyükelçiliğine gerçekleştirilebilmektedir. Polonya ülkesi, Schengen ülkelerine dâhil olduğu için biyometri işlemi de vize başvurusuyla birlikte gerçekleştirilmesi gereken mecburi olan işlemlerden bir tanesidir. Bu sebeple, Polonya vize başvuruları için randevu talep etmek kesinlikle mecburidir. Randevu talep edilip, başvuru formu tamamlandıktan ve istenen evraklar tamamlandıktan hemen sonra randevu zamanı evraklar ve belgeler teslim edilir, biyometri işlemi gerçekleştirilerek süreç tamamlanır. Ayrıca Polonya vizesi için hazırlanması elzem olan evraklar şu şekilde örneklendirilebilmektedir;

3 Ay geçerliliği olan pasaport

Polonya vize başvuru formu

Vize talep dilekçesi

Nüfus cüzdan fotokopisi

Biometrik fotoğraf iki adet

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Maddi durumu ispat eden belgeler

Seyahat planları ve bilgileri

Seyahat sağlık sigortası

Konaklama rezervasyonları

Evli ise evlilik cüzdanı

SGK hizmet dökümü

3 aya ait maaş bordrosu

Protokol yazısı

Büyükelçiliğe yazılacak olan seyahat amacı açıklamalı dilekçe

Polonya vize ücreti ise güncel olarak; 99 USD olarak belirtilmiştir.