Haberler Yaşam Haberleri Polonya Vizesi Nasıl Alınır? Polonya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:34 Son Güncelleme: 19.8.2022 14:35

Polonya Vizesi Nasıl Alınır? Polonya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Polonya, diğer Avrupa ülkeleri gibi Schengen Bölgesi’ne üye olan devletler arasında yer almaktadır. Bu sebeple, T.C vatandaşlarından vize talep eden Polonya’dan alınacak olan bir vize ile birlikte, diğer Schengen ülkelerinde serbestçe gezilebilmektedir. Bu sebeplere bağlı olarak, ülkemiz vatandaşları tarafından sıklıkla, Polonya vizesi nasıl alınır sorusu araştırılmaktadır. Peki ya, Polonya vizesi nasıl alınmaktadır, Polonya vize başvuru ne türde yapılmalıdır, gerekli olan evraklar nelerdir ve ücret ne kadardır? Sizler için derledik...

Polonya Vizesi Nasıl Alınır? Polonya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Polonya seyahati planlayan vatandaşlar, öncelikle Polonya vize başvurusu yapmak zorundadır. Birçok amaca bağlı olarak gerçekleştirilen Polonya seyahatleri arasında en çok turistik amaçlar yatmaktadır. Bu durumda ise alınacak olan vize türü, Polonya turist vizesi olarak belirlenmelidir. Dilerseniz, ilgili tüm cevapları birlikte inceleyelim...

POLONYA VİZESİ NASIL ALINIR?

Polonya vizesi almak için öncelikle alınacak olan vize çeşidi belirlenmelidir. Eğer turistik bir amaç ile seyahat planlanıyorsa, Polonya turistik vizesi için başvuru yapılmalıdır, yani Polonya Schengen vizesi başvurusu yapılmalıdır; çünkü Polonya Schengen üyesi devletler arasında bulunmaktadır. Mevcut istenen vize çeşidine yönelik evraklar, başvuru sonrasında eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Vize başvurusu için gerekli olan bütün evraklar ve belgeler hazırlandıktan hemen sonra ilgili başvuru merkezi belirlenmeli ve hemen randevu alınmalıdır. Polonya Konsolosluğu'ndan randevu alınabilmektedir. Daha sonra ise sonuç beklenmelidir.

POLONYA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, GEREKLİ EVRAKLAR VE ÜCRETİ NE KADAR?

Polonya vize başvurusu için zamana göre başvuru yapılması gerekmektedir. 90 günü geçmeyecek seyahatler için Polonya Schengen Vizesi yani C Tipi vize başvurusu, 90 günü geçecek seyahatler için ise uzun süreli olan Polonya D Tipi vize başvurusu gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Vize başvuruları, Polonya İstanbul Konsolosluğuna ya da Polonya Ankara Büyükelçiliğine gerçekleştirilebilmektedir. Polonya ülkesi, Schengen ülkelerine dâhil olduğu için biyometri işlemi de vize başvurusuyla birlikte gerçekleştirilmesi gereken mecburi olan işlemlerden bir tanesidir. Bu sebeple, Polonya vize başvuruları için randevu talep etmek kesinlikle mecburidir. Randevu talep edilip, başvuru formu tamamlandıktan ve istenen evraklar tamamlandıktan hemen sonra randevu zamanı evraklar ve belgeler teslim edilir, biyometri işlemi gerçekleştirilerek süreç tamamlanır. Ayrıca Polonya vizesi için hazırlanması elzem olan evraklar şu şekilde örneklendirilebilmektedir;

  • 3 Ay geçerliliği olan pasaport
  • Polonya vize başvuru formu
  • Vize talep dilekçesi
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Biometrik fotoğraf iki adet
  • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Maddi durumu ispat eden belgeler
  • Seyahat planları ve bilgileri
  • Seyahat sağlık sigortası
  • Konaklama rezervasyonları
  • Evli ise evlilik cüzdanı
  • SGK hizmet dökümü
  • 3 aya ait maaş bordrosu
  • Protokol yazısı
  • Büyükelçiliğe yazılacak olan seyahat amacı açıklamalı dilekçe

Polonya vize ücreti ise güncel olarak; 99 USD olarak belirtilmiştir.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİLSEM sonuçları için gözler MEB duyurusunda! 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Eskişehir'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Tam 20 bin ons...
Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi 1-16 || 18 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, yedeklerde kim var?
SON DAKİKA: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
HESAPLARDA! Evde bakım maaşı yatan iller 19 Ağustos 2022: SMS ve e devlet ile Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Kaçan teröristler sığınma için Yunanistan’a yalvardı! Aralarında FETÖ ve PKK'nın önemli isimleri de var
SON DAKİKA: CHP’nin fişleme kâtibi Engin Özkoç
ARKADAŞINA GÖNDER
Polonya Vizesi Nasıl Alınır? Polonya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA