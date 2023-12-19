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Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:41 Son Güncelleme: 19.12.2023 11:04

Polonyalı uyuşturucu baronu Alanya’da yakalandı

Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Polonyalı uyuşturucu baronu Thomas Josef Konrad Alanya’da şok operasyonla yakalandı. Antalya polisi kırmızı bülten ile Polonya tarafından hakkında arama kararı çıkartıldığı tespit edilen Thomas Josef Konrad’ın Alanya ilçesinde kaldığı tespit edildi. Polis uluslar arası baronun kaldığı adresi belirledi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Polonyalı uyuşturucu baronu Alanya’da yakalandı

Polis ekipleri Polonyalı uyuşturucu baronu Thomas Josef Konrad'ın kaldığı lüks evde 03.30'da şok baskın düzenledi. Polisin kapıya geldiğini gören Thomas pencereden dışarıyı kontrol etti. Binanın etrafının özel harekat ekipleri tarafından çevrindiğini görünce polislere kapıyı açmak zorunda kaldı. Evde eşi ile birlikte olan Thomas'a ters kelepçe vurularak Antalya'ya getirildi.

DİJİTAL METARYALLERE EL KONULDU

Polis ekipleri şahsın eşi ile birlikte kaldığı evde, aracında ve üstünde yapılan aramalarda suça konu olduğu değerlendirilen para ve materyallere el konuydu. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerimizce ilimiz genelinde halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek ulusal ve uluslararası yasadışı tüm örgütlü yapılanmalarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" diyerek zehir tacirleri ile mücadelelerinin 24 saat aralıksız sürdüğünü kaydetti.

AVRUPA'NIN EN TEHLİKELİ BARONU

Yapılan çalışmada Thomas Josef Konrad'ın Polonya'da faaliyet gösteren lideri olduğu suç örgütünü Türkiye'den yönetmeye devam ettiği belirlendi. Thomas'ın başında bulunduğu suç örgütünün Fas'dan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk ettikleri, yürütülen uluslararası soruşturmalar kapsamında İspanya ve İtalya'da yüksek miktarlarda yakalamalar gerçekleştirildiği de öğrenildi.

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Polonyalı uyuşturucu baronu Alanya’da yakalandı
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