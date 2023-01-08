ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 8 Ocak 2023 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (8 OCAK 2022)

ATV ile 8 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;