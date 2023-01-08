Haberler Yaşam Haberleri Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?
Giriş Tarihi: 8.1.2023 21:29 Son Güncelleme: 8.1.2023 21:30

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (8 Ocak 2023 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Polonya’nın başkenti Varşova’da, Vistül Nehri’nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 8 Ocak 2023 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (8 OCAK 2022)

ATV ile 8 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?

A- Kertenkeleler
B-Midyeler (CEVAP)
C-Denizanaları
D- Sivrisinekler


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Polonya'nın başkenti Varşova'da, Vistül Nehri'nden sağlanan içme sularının kirlilik seviyesinin kontrolü için hangileri kullanılmaktadır?
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