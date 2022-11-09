POMEM başvuru şartları ve tarihleri 2022: 29. Dönem POMEM 12 Bin Polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte?

29. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu! Polis olmak isteyen adayların tercih edeceği giriş sınavı için geri sayım başladı. 12 bin polis alımı konusunda harekete geçildi. EGM ve PA duyuruları takip edilirken Polis Akademisi yayımladığı duyuru ile soruları cevaplamış oldu. Adaylar, 29. POMEM başvuruları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte, POMEM başvuru şartları ile öğrenci alımına dair detaylar…
29. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Konuyla ilgili Polis Akademisi'nden gelen açıklama şöyle:
"Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar 14.11.2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14.11.2022 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
2022 POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Resmi olarak yayınlanan kılavuzda kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmaması gerekiyor.
Adaylarda beden kitle indeksinin 18 ila 27 arasında olması gerekirken giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle 30 yaşını geçmiş adaylar başvuru yapamıyorlar.
POMEM alımlarında o yıl Bakanlık tarafından belirlenen KPSS puanının alınması gerekiyor. POMEM alımlarında lisans mezunları için KPSS P3 puan türü, ön lisans mezunları için ise P39 puan türü aranıyor. İşte POMEM genel başvuru şartları;
T.C. vatandaşı olmak. Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.
Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak. Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.
Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak. Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.
Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak. Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak. Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.
Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.
Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.