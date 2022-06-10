Haberler Yaşam Haberleri POMEM SONUÇ EKRANI: 28. dönem EGM PA POMEM sonuçları 2022 Polis Akademisi tarafından açıklandı!
Giriş Tarihi: 10.6.2022 09:49 Son Güncelleme: 10.6.2022 09:52

POMEM SONUÇ EKRANI: 28. dönem EGM PA POMEM sonuçları 2022 Polis Akademisi tarafından açıklandı!

POMEM SONUÇ EKRANI: 28. dönem EGM PA POMEM sonuçları 2022 Polis Akademisi tarafından açıklandı!

POMEM sonuçlarını bekleyen binlerce aday sonunda müjdeli açıklama kavuştu. Fiziki yeterlilik, sağlık kontrolü ve sözlü mülakatı sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. POMEM sonuçları 2022 böylece birçok vatandaşın yüzünü güldürecek. İşte 28. dönem PA ile POMEM sonuçları sorgulama ekranı!

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen, sekiz bin öğrenci alımının yapılacağı mülakat ve sınav sonuçları en sonunda açıklandı. EGM ve PA POMEM sonuçlarını internet siteleri üzerinden duyurdu. 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin aday alınacak. POMEM sonuçları bu sebeple sürekli aratılmaya başlandı. PA ile 2022 POMEM sonuçları öğren!

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28. dönem POMEM mülakat sonuçları en sonunda açıklandı! Sınavda başarılı olan adaylar, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gördükten sonra Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM NEDİR?

POMEM; Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.

Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir...

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POMEM SONUÇ EKRANI: 28. dönem EGM PA POMEM sonuçları 2022 Polis Akademisi tarafından açıklandı!
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