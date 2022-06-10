Giriş Tarihi: 10.6.2022 09:49 Son Güncelleme: 10.6.2022 09:52

POMEM SONUÇ EKRANI: 28. dönem EGM PA POMEM sonuçları 2022 Polis Akademisi tarafından açıklandı!

POMEM sonuçlarını bekleyen binlerce aday sonunda müjdeli açıklama kavuştu. Fiziki yeterlilik, sağlık kontrolü ve sözlü mülakatı sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. POMEM sonuçları 2022 böylece birçok vatandaşın yüzünü güldürecek. İşte 28. dönem PA ile POMEM sonuçları sorgulama ekranı!

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen, sekiz bin öğrenci alımının yapılacağı mülakat ve sınav sonuçları en sonunda açıklandı. EGM ve PA POMEM sonuçlarını internet siteleri üzerinden duyurdu. 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin aday alınacak. POMEM sonuçları bu sebeple sürekli aratılmaya başlandı. PA ile 2022 POMEM sonuçları öğren!