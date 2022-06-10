Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen, sekiz bin öğrenci alımının yapılacağı mülakat ve sınav sonuçları en sonunda açıklandı. EGM ve PA POMEM sonuçlarını internet siteleri üzerinden duyurdu. 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin aday alınacak. POMEM sonuçları bu sebeple sürekli aratılmaya başlandı. PA ile 2022 POMEM sonuçları öğren!
28. dönem POMEM mülakat sonuçları en sonunda açıklandı! Sınavda başarılı olan adaylar, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gördükten sonra Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.
POMEM; Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.
Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir...