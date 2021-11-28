Pompalı dehşete ‘aşk’ savunması

İstanbulTaksim'deki Tarihi Çiçek Pasajı'nda önceki gece yaşanan olayda bir restorana gelen pompalı tüfekli L.E.Ö., bir kadınla tartışmaya başladı. Havaya ateş eden ve etrafa tehditler savurarak bir kişiyi de rehin aldı. Olay sırasında pasajdaki masalarda oturan çok sayıda müşteri korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli L.E.Ö.'yü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, tarihi pasajda inceleme yaparken şüpheli L.E.Ö., Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli L.E.Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecilerin, "Neden yaptınız?" şeklindeki sorusuna L.E.Ö., "Aşk için" diye cevap verdi. Mahkemeye çıkarılan L.E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.