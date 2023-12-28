Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde gece 00:40 sıralarında bir evden silah sesleri yükseldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Emre Şentürk, evde herkes uyurken babası Niyazi Şentürk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın hararetlenmesi üzerine evde bulunan pompalı tüfeği alan Emre Şentürk, babasını hedef alarak ateş etti. Silah seslerine uyanan aile bireyleri, Niyazi Şentürk'ü kanlar içinde yerde buldu. Karın boşluğundan ağır yaralanan adam, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Niyazi Şentürk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETTEN 1 SAAT SONRA YAKALANDI

Olayın ardından adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zanlıyı yakalamak için hemen harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, babasını pompalı tüfekle öldüren ve evden kaçan Emre Şentük'ü 1 saat sonra evden 6 kilometre uzakta bularak yakaladı. Gözaltına alınan baba katili, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.