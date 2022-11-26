Dehşet evinde sır perdesi aralanıyor... Pompalı ile katliam yapan aranıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Şişli Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede uzun süredir o evde ikamet ettiği öğrenilen Vahit Ateş'in başından av tüfeği ile vurulmuş olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede onun yanında bulunan iki kadının da aynı şekilde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş oldukları belirlendi. Kadınların Merve Özturan ve Tülay Vural isimli şahıslar olduğu anlaşıldı.
4 KİŞİ BULUŞTU 3'Ü ÖLDÜ
Yapılan çalışmalarda ölen Vahit Ateş'in daha önceden 5 farklı suç kaydının olduğu, Merve Özturan'ın 8 adet suç kaydının olduğu ve Tülay Vural'ın ise 1 adet kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir mahalle sakini şahısların uyuşturucu alışverişi yüzünden bir araya gelmiş olabileceklerini ve olayın yaşandığını iddia etti.
4 KOVAN BULUNDU, SİLAH YOK
Olay yerinden 4 adet boş kovan bulan polis ekipleri, evde yaptıkları aramada silah bulamadı. Şüpheli şahsın silahı alıp kaçtığı değerlendirildi. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Şişli'de bir evde 3 ceset bulundu | Video